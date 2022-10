Bergamo & Brescia: la capitale della cultura punta sulla cura

Un percorso diverso rispetto all’iter tradizionale, quello che ha visto coinvolte le due città lombarde: il parlamento ha espresso all’unanimità la volontà di assegnar loro il titolo di Capitale della Cultura 2023 ed è proprio da questa fiducia e solidarietà che le amministrazioni comunali hanno deciso di non affidarsi ad una programmazione “dall’alto” di un direttore artistico, come avviene di solito, ma di coinvolgere in un confronto aperto tutti gli stakeholders possibili. Sono stati creati dei tavoli di confronto in cui, attorno alla cornice tematica del “crescere insieme”, associazioni e istituzioni hanno lavorato congiuntamente per far emergere “dal basso” le peculiarità culturali dei due territori, dando vita a quattro aree tematiche principali: la cultura come cura, il rapporto tra città e natura, i tesori nascosti (Bergamo e Brescia come città da scoprire) e la città illuminata (intesa come visionaria e innovativa). Un lavoro di coprogettazione molto complesso, che ha riconosciuto un ruolo importante anche al terzo settore, sempre presente ai tavoli, insieme al privato, alle amministrazioni e alle associazioni culturali.

“La coprogettazione è stato il nostro metodo di lavoro: collaborare, confrontarsi, scambiarsi buone pratiche e punti di vista è fondamentale per crescere insieme e imparare reciprocamente. Il risultato finale è stato un racconto corale dei due territori che sono diventati davvero un’unica capitale, con progetti condivisi e delle reti solide e resilienti, fondamentali per resistere a qualsiasi crisi, come ci ha insegnato la pandemia”, afferma Nadia Ghisalberti, assessore alla cultura del comune di Bergamo. La cultura diventa la spinta ideale per ricostruirsi, la rigenerazione urbana e sociale necessaria per pensare nuovamente al futuro. È proprio da questi tavoli di confronto che nasce l’idea della cultura come cura, un legame insolito ma molto interessante, come spiega Ghisalberti: “la cultura deve essere prima di tutto cultura integrata, le politiche culturali, sociali e urbanistiche non possono essere pensate separatamente. È quello che si chiama welfare culturale: più le persone partecipano alla vita culturale della loro città, più benessere viene percepito, sia dal singolo che dalla comunità. Il patrimonio storico non ha solo valore artistico in sé: è fondamentale il legame che i cittadini creano con questo patrimonio, con i grandi edifici storici della città, perché questo significa riconoscersi nel proprio territorio ed essere coesi, e questo vale soprattutto per i nuovi cittadini”. Dalla “cure” alla “care”, è questo che cercano di fare le due città lombarde: non solo “curare”, come hanno dovuto necessariamente fare durante la pandemia, ma “prendersi cura” dei cittadini, rendendoli parte di una rete sociale fondamentale per ricominciare.