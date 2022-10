Franco Rotelli: i pazienti psichiatrici non sono pericolosi ma abbandonati dallo Stato

Per promuovere e sostenere la salute mentale “servono servizi, presenza, vicinanza”, che in Italia stiamo perdendo, nel disinteresse della politica. È questa l’opinione di Franco Rotelli, psichiatra allievo di Franco Basaglia, che abbiamo raggiunto a Trieste per un commento sui tragici fatti di cronaca avvenuti ieri in Lombardia, che hanno visto il coinvolgimento di due persone con una storia di sofferenza psichica. Notizie come queste rischiano di accrescere lo stigma di cui sono vittime i pazienti psichiatrici, spesso accusati di essere pericolosi e violenti. La realtà – ha spiegato l’esperto – è ben diversa e richiama a una responsabilità delle istituzioni verso i soggetti più fragili.

Dottor Rotelli, quali riflessioni le suscitano i fatti accaduti ieri?

Di fronte a fatti di questo genere mi viene da fare alcune considerazioni. La prima è che episodi di violenza, purtroppo, possono capitare, sia da parte di persone con problemi psichici che da parte di persone considerate “normali”: non è possibile impedirli in maniera assoluta. Detto questo, però, bisogna riconoscere che i “malati di mente” non si macchiano di azioni violente in modo statisticamente superiore rispetto agli altri: tutti possiamo essere pericolosi o meno, in base a un gran numero di variabili che intervengono nelle nostre vite. La questione vera riguarda la particolare attenzione che bisogna avere per la salute mentale e per i rapporti che si stabiliscono con chi vive dei disagi. Servono servizi, presenza, vicinanza. In Italia, però, anno dopo anno stiamo perdendo sempre di più questa prossimità.

Come mai?

Ci stiamo allontanando dai pazienti e stiamo riducendo i servizi. Stiamo tornando a strutture residenziali, che però non hanno niente a che vedere col seguire le persone nella loro quotidianità. Stiamo andando indietro anche dal punto di vista delle risorse finanziarie, che diminuiscono sempre di più. In Italia per la salute mentale viene destinato meno del 3% della spesa pubblica per la sanità, quando in altri Paesi i finanziamenti arrivano a due cifre.

Qual è il motivo di questo disinteresse per la salute mentale?

Credo sia una reazione ideologica a qualcosa che in passato è stato accusato di avere un carattere ideologico. La legge 180, che ha comportato la chiusura dei manicomi, da molti è stata vista come un atto di civiltà, ma altri l’hanno considerata una forzatura. Questi ultimi dicono che, se gli ospedali psichiatrici non servono, allora non c’è nemmeno bisogno di finanziamenti. Purtroppo questa banalizzazione l’ho sentita da diversi amministratori. In generale in Italia si percepisce l’assistenza sanitaria principalmente come visite e ricoveri nei nosocomi, si investe sui macchinari e sulle strutture, ma non su tutto ciò che sta fuori.

Che invece è importantissimo.

Certamente. La maggior parte delle patologie, ora, sono malattie di lunga durata, che ci si porta avanti tutta la vita ma che non comportano la morte. Prendiamo come esempio la città di Trieste: su 200mila abitanti ci sono 13mila diabetici, che hanno grandi bisogni di assistenza ma una necessità limitata di ospedalizzazione.

Tornando alla salute mentale e ai fatti di cronaca di ieri, sui social, in queste ore, stiamo leggendo dichiarazioni forti, di persone che inneggiano alla reclusione di chi ha problemi psichici.

Sono stupidaggini, scritte da persone che si esprimono ma che non vogliono capire o sapere nulla. Come ho già detto, solo una parte infinitesimale degli atti violenti sono commessi da persone con disturbi mentali, lo dicono i dati. Quelle che leggiamo sui Social Network sono reazioni facili, perché fa comodo identificare un nemico e dargli addosso.

È necessario, però, che chi ha problemi psichici acconsenta a essere seguito da esperti.

Il rifiuto delle cure è tanto più probabile quanto meno si è capaci di costruire un rapporto diretto con le persone. Se la relazione con il medico è occasionale, fredda, tecnica – in buona sostanza inconsistente – la disponibilità ad accettare di essere curati diminuisce o si azzera. Si entra, quindi, in un circolo di abbandono e quindi di maggiore predisposizione a comportamenti anomali.