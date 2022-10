SMeakers, mettersi nelle scarpe dei malati di Sclerosi multipla

Ancora pochi giorni, fino al 31 ottobre, per pre-acquistare un paio di SMeakers, le bellissime sneakers prodotte da una giovane azienda di Biella e il cui ricavato finanzierà la ricerca di Fondazione Aism sulla Sclerosi multipla. Non solo, alcune frasi scritte da pazienti SM saranno calligrafate su tutte le 1.000 paia in vendita e porteranno in giro la parole dei malati, oltre 133mila, e, idealmente, l'invito a mettersi nelle loro scarpe. Scopri il progetto in questo articolo.

Nel numero 29 di VitaPodcast le voci dei protagonisti di questo progetto: Francesco Vacca, presidente di Aism, Rachele Michelacci, vicepresidente, Federico Bozzoli, medico, ricercatore e paziente, Francesco Vitale, produttore della calzature, e Cristina Botti, responsabile dell'area SM di Sanofi Italia, società che sostiene l'iniziativa.

Ascolta VitaPodcast