Suicidi e sovraffollamento. Antigone: «Bene conoscere il problema, ma non basta»

«Crediamo sia antiquata ed errata la reazione alla mancanza di spazi in carcere, che portano come concausa ai tantissimi suicidi di quest’anno e degli anni scorsi, con la costruzione di nuove carceri. È anche una risposta antieconomica, con tempi lunghi e molto superata. Non vale né socialmente né economicamente. Inoltre i 7-8 mila detenuti in più risposto ai posti disponibili negli istituti di pena, richiederebbero almeno trenta nuove carceri da 250 posti circa con nuovi dirigenti, nuove figure amministrative e agenti. Un costo che sarebbe da sostenere con nuove tasse che oggi francamente ci sembra improbabile vengano introdotte per questo», spiega Gonnella.

La neopresidente del Consiglio insomma dà l’impressione di essere inchiodata, in materia di giustizia, su un programma e un orizzonte da "legge e ordine", non dissimile dalla piattaforma di opposizione appena archiviata. Non è un dato definitivo, tenuto conto che in un discorso di un’ora e dieci, lo spazio dedicato ai temi del processo, della magistratura, dei tribunali sovraccarichi e spopolati di personale è stato limitatissimo, quasi marginale. E che, insomma, è mancata un’articolazione in grado di far capire cosa davvero la premier intenda fare in quell’ambito.

Da Antigone però, insistono su un punto: «Per superare il sovraffollamento riteniamo che si debba superare l’idea che l’unica pena sia il carcere: Servono pene di tipo intedittivo, di tipo ablativo - ovvero sanzioni amministrative -, alternative, ricorrendo ai lavori di pubblica utilità e alle messe alla prova. Carlo Nordio aveva elaborato una bozza di riforma del codice penale che andava in questa direzione. Speriamo che si diversifichino le pene», aggiunge il presidente dell’associazione penitenziaria. Questa strada secondo patrizio Gonnella porterà ad un numero di persone in carcere che consenta una gestione trattamentale efficace per gli spazi esistenti e il personale in servizio dentro gli istituti di pena: «È allora - conclude Gonnella - che riteniamo si possa rendere umana e proficua la pena. E qui c’è un lavoro già fatto, quello della commissione Ruotolo che dava indicazioni su come modernizzare e umanizzare la situazione in carcere. Tenendo conto anche degli operatori e degli agenti di polizia, non in modo ideologico come fatto dal leader della Lega Matteo Salvini andando fuori del carcere di San Gimignano a dare solidarietà a chi era accusato di violenza, ma occupandosi dei turni di lavoro, della formazione e delle condizioni della loro salute mentale, assumendo persone con percorsi universitari sia tra gli agenti che tra gli educatori, e riconoscendo anche economicamente il loro lavoro».