“Urrà Torino”, la cultura si fa periferica e parte dai cortili

Giunge alla seconda edizione con il titolo “Il tempo dell’immaginazione urbana”, Urrà Torino, ovvero URban RegenerAction in Torino, un progetto, promosso dall’Associazione Kallipolis in collaborazione con Atc del Piemonte Centrale e con il sostegno di Compagnia di San Paolo, che scommette sull’arte pubblica quale strumento di attivazione delle comunità locali in aree di edilizia popolare grazie ad attività mirate di rigenerazione urbana.

Urrà Torino promuove la cultura come strumento di empowerment di una parte della cittadinanza spesso associata a degrado e marginalità, prevedendo la decentralizzazione di iniziative culturali ed artistiche in aree “periferiche”, valorizzandole quali luoghi di interesse attraverso il coinvolgimento diretto degli abitanti.

L’arte pubblica - sottolinea una nota - può innescare un processo di riqualificazione culturale restituendo valore al prezioso patrimonio architettonico dell’edilizia residenziale pubblica in Italia. L’intento è di creare un legame profondo con la popolazione in un percorso di immaginazione collettiva.

Come nuova area per questa edizione è stato scelto il complesso di residenza pubblica di via Verolengo / Via Forlì costituito da due isolati liberty costruiti tra il 1908 e il 1910, all’interno di Lucento, quartiere periferico a carattere popolare.

L’azione dal vivo, oggi 28 ottobre, a partire dalle ore 18 (appuntamento in via Verolengo 181), viene portata avanti dall’architetto e artista Maurizio Cilli che è stato scelto dalla giuria tecnica guidata da Sergey Kantsedal, curatore per questa seconda edizione di Urrà, e composta da Luisa Perlo, curatrice e cofondatrice di a.titolo; Caterina Avataneo, curatrice indipendente; Guido Costa, curatore e gallerista; Gianluigi Recuperati, scrittore e Simona Patria di Atc del Piemonte Centrale.

Cilli, dopo un’attenta e approfondita analisi della storia del territorio e a partire dalle memorie degli abitanti propone “Forme vaghe danzarono sul fango lucente”: un’azione dal vivo che nella sua improvvisa e transitoria consistenza attraversa i cortili e si configura con i caratteri di un passage che evoca gli stati emotivi di una processione rituale.