Cheikh Diattara, Maestro di felicità

Nato in un villaggio del Senegal, Cheikh si ammala di polio, viene mandato a Dakar in un centro di riabilitazione che gli insegna il mestiere del sarto e lo fa diventare campione di basket su sedia a rotelle e anche un musicista di djembé, con cui si inserisce in un trascinante gruppo di musicanti acrobati diversamente abili chiamati in Italia per uno spettacolo a Salerno. Decide poi di restare in Italia, incontra per caso Valeria Zanoni al parco Sempione - lui alle percussioni, lei al volantinaggio per una giusta causa - e decide che è la persona giusta per farsi aiutare. Niente per Cheikh è stato facile, ma lui si è mosso sempre tra la parola facile e la parola impossibile, trovando per strada tutto quello che gli serviva, comprese persone che l’hanno saputo aiutare. Del resto, fin da quando era piccolo, e nonostante la disabilità, gli hanno detto sempre che avrebbe potuto fare qualunque cosa avesse voluto.