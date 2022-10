«Ho pensato che l'aggressore di Assago fosse mio fratello»

È mai stato aggressivo oppure violento?

Purtroppo, nonostante non fosse mai successo prima, recentemente è accaduto che Marco fosse aggressivo con qualcuno al di fuori dalla nostra famiglia. Con noi già era successo che perdesse il controllo sulla rabbia, dando spazio a scenate di aggressività a cui spesso seguivano momenti di gravissimo sconforto, ma mai era arrivato a tanto fuori casa.

Oggi quale sarebbe una cura adeguata per lui?

In questi ultimi anni di peggioramento abbiamo chiesto aiuto più volte al CPS, servizio in cui ho sempre creduto: il senso del servizio territoriale tanto desiderato da Basaglia ha una valenza e una preziosità unica grazie alla sua capacità di integrare figure professionali differenti (psichiatri, psicologi, educatori, assistenti sociali, infermieri), e grazie al fatto di essere aperto 24 ore al giorno, sempre pronto ad intervenire per non lasciare sole le famiglie che si fanno carico del disturbo mentale grave.

Dopo la sua recente aggressione siete tornati lì?

Li abbiamo ricontattati. Purtroppo quello che mi è stato detto è stato disarmante: siccome mio fratello non accedeva al servizio da più di un anno, non aveva diritto a nessun intervento da parte loro. Per me è stata una doccia gelata. Ma come è possibile che un paziente, in carico presso quel CPS per più di dieci anni e quindi considerabile come paziente cronico, possa sentirsi dire così? Con quello che implica chiedere ad un paziente psichiatrico di rimettere in atto un iter d’accesso a dir poco complicato... richiesta di impegnativa al medico di base, recarsi al cup per prendere appuntamento e fare un primo colloquio probabilmente con uno sconosciuto che magari non sa nulla della tua storia. Già è complicato per chiunque, figuriamoci per una persona con gravi fragilità psichiche che non parla neanche più coi suoi famigliari perché convinto che anche loro, come tutto il mondo, vogliano il suo male. Per lui è inconcepibile accettare di andare da uno sconosciuto dopo vent'anni di gravi sofferenze, a sperare ancora, dopo tante fatiche, delusioni, sofferenze, di essere capito ed aiutato.

Avete pensato a un TSO?

Il Trattamento sanitario obbligatorio è un’esperienza forzata, una forma di cura piena di contraddizioni. Dopo tanti anni di sostegno, in cui mai è stato necessario ricorrere ad una forzatura tale, doverlo fare ora credo sarebbe - oltre che un grandissimo dolore per lui (e per noi famigliari) - anche un gravissimo fallimento del sistema di cura.



È una situazione complessa da gestire, dal punto di vista pratico e affettivo. Come è essere sua sorella?

È una crepa che riesco poco a condividere. Non so spiegarmi: Marco e io abbiamo pochi anni di differenza, siamo cresciuti insieme, abbiamo condiviso le prime feste insieme, i momenti con gli amici, la stessa compagnia. Poi ho iniziato a vederlo soffrire e a non capire. Non ricordo nemmeno quando ho iniziato a domandarmi: “Come possiamo aiutarlo?”. Ancora oggi, dopo circa vent’anni, mi pongo lo stesso interrogativo: chi può aiutarlo davvero? A volte mi investe un dolore profondo: la paura di perderlo, perché quel disturbo mentale non va via, fa giri lunghi, magari si affievolisce momentaneamente, ma tanto poi ritorna, magari con più vigore. Comunque non ci lascia essere felici.



Oggi tu lavori con gli adolescenti…

Credo sia nato così, da Marco intendo, il mio sforzo quotidiano di provare a far rifiorire, a rimettere in piedi quei ragazzi e quelle ragazze che sembrano rotti. Di fronte al dolore di mio fratello, mio e dei miei genitori, la mia risposta è stata “riparare”. La mia è una mano tesa che si allunga per afferrare gli altri. Un aiuto per tutti coloro che hanno bisogno di sostegno, come contrappasso per non essere (ancora) riuscita ad aiutare, salvare, proprio lui, mio fratello.