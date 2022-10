Its: alla qualità della formazione, servono anche i muri

La riforma degli Istituti tecnici superiori (Its) – scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica, che i ragazzi possono scegliere dopo il diploma – prevista dal Pnrr è stata approvata da pochissimi mesi. Nel testo è citata la creazione di Campus tecnologici Its, sedi adeguate dove i giovani possano incontrarsi, formarsi e trovare il giusto supporto. La programmazione dei fondi del Pnrr, tuttavia, non va in questa direzione: il Governo uscente ha deciso di finanziare solo i laboratori e non i muri. Alessandro Mele, vicepresidente dell’Associazione rete Its Italy, chiede al nuovo esecutivo di recuperare questa mancanza.

Cominciamo definendo le motivazioni dell’appello al Governo Meloni.

Abbiamo un’occasione storica irripetibile. Il Pnrr ha un budget quattro volte superiore al piano Marshall, che è stato un volano per un miracolo economico nel dopoguerra. Ora dobbiamo essere capaci, di nuovo, di utilizzare le risorse per dare avvio a una ripartenza. Per gli Its sono stati stanziati un miliardo e mezzo di euro, non possiamo spenderli senza formare dei giovani che generino un valore futuro. Il che non significa necessariamente e solo aumentare il numero dei ragazzi formati, ma anche creare delle istituzioni in grado di traghettare il Paese oltre alla crisi e di rispondere alla sfida del lavoro per il domani.