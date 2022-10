In arrivo tre sedie chemioterapiche negli ospedali calabresi

Non due ma tre saranno le poltrone chemioterapiche che, grazie a quanto raccolto con lo spettacolo "1861-la brutale verità", performance teatro-musicale scritta e diretta da Michele Carilli e portato in scena magistralmente dall'associazione “I Carma”, verranno destinate ai reparti di oncologia del “Mater Domini” di Catanzaro e del “Gom” di Reggio Calabria: due nella prima struttura sanitaria, mentre una nella seconda, rispondendo a un’esigenza sentita anche dal personale infermieristico che prende a cuore le condizioni non sempre agevoli in cui i pazienti come Teresa Greco si ritrovano ad affrontare le cure.

In tutto circa 7500 gli euro raccolti da un’iniziativa frutto della sinergia tra tante realtà del territorio, come la stessa amministrazione comunale della quale Teresa Greco è assessore allo Sport, al Turismo e allo Spettacolo. Una macchina della solidarietà virtuosa che si è mobilitata sin da mettendo in campo competenze e senso di partecipazione, con la voglia comune di lanciare messaggi importanti, primo tra tutti che la prevenzione e l'attenzione alla salute possono salvare la vita. Non a caso, il tutto è stato voluto durante il mese di ottobre, riconosciuto ormai come il mese rosa per la prevenzione dei tumori femminili. Fondamentale il contributo della Federazione italiana teatro amatori (FITA), dell’Event&Press e della parrocchia che ha messo a disposizione i locali.