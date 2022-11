74 suicidi in carcere, mai così tanti

Una percentuale preoccupante a Foggia e San Vittore

Per valutare il tasso dei suicidi i rappresentanti dell'associazione hanno preso in considerazione la media dei detenuti, pari a 54.920 e il numero dei 65 decessi avvenuti sino a settembre. Risultato? «Il tasso di suicidi è oggi pari circa a 13 casi ogni 10.000 persone detenute: si tratta del valore più alto mai registrato. In carcere ci si uccide oltre 21 volte in più che nel mondo libero».

Altro dato preoccupante, a leggere il documento dell'associazione, quello che riguarda la popolazione femminile. Quest'anno si sono uccise cinque donne, mentre nel 2021 e nel 2020 era state due. Nella mappa sugli eventi tragici sottolineati dall'osservatorio, «le Case Circondariali di Foggia e di Milano San Vittore restano i due istituti con il maggior numero di suicidi nel corso dell'anno, con quattro decessi ognuna. Seguono con tre decessi, gli istituti di Roma Regina Coeli, Monza, Firenze Sollicciano, Torino e Palermo Ucciardone. Sul carcere milanese si è espresso il sindaco del capoluogo lombardo solo qualche giorno fa quando ha visitato il penitenziario dicendo: «San Vittore sta in piedi grazie alla buona volontà di chi ci lavora e dei volontari, ma non è un carcere degno di Milano. O viene rimesso a norma a costo anche, se necessario, di ridurre il numero di ospiti, o non si può andare avanti». Che ha aggiunto: «È inammissibile che a Milano nel 2022 una stanza in cui vivono più detenute abbia un bagno con la turca. Nelle altre carceri milanesi sono stati fatti passi avanti, qui quasi nessuno. Così, premesso che «sono convinto che San Vittore debba rimanere dove è, poiché è una parte del tessuto cittadino, una parte della nostra storia. - Sala ha concluso lanciando l'affondo - O si investe, si cambia e lo si mette a norma o è meglio trasferirlo». Intanto chiederà «al nuovo ministro della Giustizia di farsi carico della questione» e gli offrirà "tutto il supporto possibile».