Il concerto di Avis in ricordo dei donatori vittime del Covid

«La scelta di coinvolgere degli artisti provenienti da una città simbolo della pandemia non è casuale», sottolinea il Presidente di AVIS Regionale Lombardia, Oscar Bianchi. «Indelebili sono le immagini dei mezzi militari che trasportavano le vittime stroncate da un virus allora ancora sconosciuto. Racchiudono in sé il dramma di quei giorni pieni di dolore, sconforto e preoccupazione, ma sono anche un monito a comprendere il senso più profondo del concetto di resilienza, cioè la capacità di sapersi sollevare e affrontare momenti di difficoltà con rinnovata consapevolezza e forza. Non è un caso che questa serata sia proposta proprio da AVIS, che da oltre novant’anni è promotrice di solidarietà, cittadinanza attiva e senso civico: valori che oggi più mai rappresentano un solido fondamento su cui edificare il futuro».



L’evento, organizzato con la collaborazione di Emo Servizi e Fondazione MIA Congregazione della Misericordia Maggiore, sarà anche l’occasione per raccogliere fondi a favore dell’iniziativa benefica “Donatori per la pace”, istituita da AVIS per fornire supporto alle popolazioni di Ucraina e Afghanistan. Sarà possibile sostenere le attività di accoglienza, formazione e inclusione di numerosi profughi che, con la stessa resilienza celebrata nel corso della serata, desiderano poter ricominciare a vivere in modo dignitoso la loro esistenza.



Chiunque può dare il proprio contributo effettuando un bonifico sul conto corrente intestato ad AVIS Nazionale, IBAN

IT 49N 02008 01601 000100736058, con la causale “Donatori per la pace”.



Per assistere gratuitamente al concerto sarà sufficiente prenotarsi sulla piattaforma Eventbrite (i posti sono limitati).

Foto in apertura, il Presidente di AVIS Nazionale, Gianpietro Briola