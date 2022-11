In mille a bordo di navi Ong in attesa di un porto sicuro: "Naufraghi ostaggi del dibattito politico"

Sono invece 179 i migranti soccorsi dalla nave Humanity 1 della Ong tedesca Sos Humanity, di cui oltre 100 sono minori non accompagnati, il più piccolo a bordo ha sette mesi. “É inaccettabile e contro ogni principio del diritto internazionale lasciare in mare i superstiti per settimane prolungando così la loro sofferenza. Le autorità italiane e maltesi informate dei nostri salvataggi non ci hanno dato informazioni, né coordinato e ora non ci danno indicazioni per avere un luogo sicuro di sbarco”, spiega Mirka Schafer, Advocacy officer di Sos Humanity.

Nella stessa situazione si trovano i 234 naufraghi a bordo dell’Ocean Viking di Sos Mediterranee anche in questo caso sono numerosi i minori non accompagnati a bordo. Con il team della ong internazionale c’è personale della Croce Rossa: “Queste persone non possono permettersi di aspettare ancora, hanno bisogno di cure immediate a terra”, aggiunge Frido Herinckx, responsabile delle operazioni della Croce Rossa a bordo di Ocean Viking. “Mantenere i sopravvissuti a bordo delle navi come ostaggi del dibattito politico sarebbe un drammatico fallimento per gli stati membri europei”, dice Alessandro Porro, presidente di Sos Meditarranee Italia.