Luigino Bruni: «Ministero del Merito, perché è un imbroglio»

«Che merito ho avuto io nel nascere in Italia e non nel Cameroun?», si chiede Bruni, «che merito ho avuto nel trovare, rientrando da scuola, una famiglia che mi ha voluto bene e non una che mi ha picchiato? Meritocrazia è il nome nuovo della diseguaglianza. È la legittimazione etica della diseguaglianza: ogni élite vorrebbe, infatti, essere meritevole, ogni oligarchia vorrebbe essere aristocrazia».

Secondo Bruni, «non è un caso che grandi tentativi di riformare la scuola, come quelli di don Lorenzo Milani e di Maria Montessori, avessero abolito i voti», e lancia la proposta di cambiare l'articolo 34 della nostra Costituzione: «Non soltanto i più capaci e meritevoli dovrebbero poter accedere ai livelli più alti dell'istruzione», spiega, «ma anche i meno capaci dovrebbero aver diritto a farlo. Anzi più diritto, perché non è mai questione di merito ma di vita».

Ascolta l'intervista su VitaPodcast.