Comune ad esclusione zero. Nel “granaio delle idee”, il futuro di Roseto Capo Spulico

Millenovecento abitanti nell’Alto Ionio Cosentino, colonia della Antica Sybaris, Roseto Capo Spulico prende il suo nome dalla diffusione della coltura delle rose in epoca greco-romana, che venivano utilizzate per riempire i guanciali delle principesse sibarite. Ed è proprio con il progetto “Figli delle Rose” che Roseto Capo Spulico ha vinto nel 2020 il premio “Comune Ambasciatore di Economia Civile” al Festival dell’Economia Civile, con la promessa che il suo modello di economia, sostenibile e inclusivo coinvolgesse in processi di crescita e sviluppo le associazioni e l’intera comunità.

Detto, fatto. Dal 2020, e nonostante la pandemia, Rosanna Mazzia - che è sindaco di Roseto Capo Spulico dal 2014 dopo esserne stata il vicesindaco per due legislature precedenti - mette a sistema una serie di progettazioni che aveva già cominciato dal suo primo mandato. Con l’adesione alla Rete dei Piccoli Comuni del Welcome, arriva l’incontro con il Consorzio Sale della Terra di Angelo Moretti e con la NeXt-Nuova Economia per Tutti di Luca Raffaele: inizia dunque una nuova progettazione sul territorio comunale.

Obiettivo: esclusione zero, perché «Le fragilità delle persone sono il primo pensiero del sindaco di una comunità», dice la Mazzia. Ma con un metodo, quello della progettazione partecipata con una visione olistica dell’intero piccolo comune.

“Singoli” luoghi rigenerati da “singole” progettazioni – consistenti gli ultimi finanziamenti arrivati: tre milioni e mezzo di euro, tra CIS Calabria e bando Borghi PNRR - che da oggi saranno messi in connessione per intercettare tutte le persone in situazioni di fragilità alle quali dare nuova chance di futuro attraverso inclusione e lavoro.

A partire da un polo laboratoriale multifunzionale che negli anni è stato sede di un ambulatorio, poi della scuola media, poi sede di un’associazione e infine sede di spogliatoi per i campi da gioco vicini. E che oggi è stato recuperato e trasformato in un hub per un laboratorio di falegnameria, un laboratorio di trasformazione di prodotti alimentari con la cucina professionale da poco installata, una medicheria, una sala multimediale.

Qui sono in programma attività di lavoro inclusivo per i rosetani, ma anche per le famiglie attualmente inserite nel progetto SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) di Anci che ospita attualmente tre famiglie con sei bambini in tutto che vanno da uno a dodici anni, ma ha una potenzialità di venticinque ospiti.