Arriva il liceo della transizione ecologica e digitale

ELIS raccoglie in un rapporto stabile di collaborazione di grandi gruppi, piccole e medie imprese, start-up e università. Come si costruiscono questi rapporti e come si mantengono?

Il Consorzio conta ormai più di 120 soggetti, che partecipano attivamente non solo allo sviluppo dei nostri programmi didattici, ma a molti altri progetti tesi a trovare soluzioni nuove per favorire sviluppo, innovazione e benessere delle persone. Sono progetti che mirano a incidere su temi vasti e complessi come appunto la formazione, il lavoro, le imprese, la società. Impensabile portarli avanti in solitudine. ELIS ha una Mission – “Formiamo Persone al Lavoro” – e un metodo: costruire ponti attraverso un ecosistema di collaborazioni in cui trovino spazio da protagonisti tutte le persone e le organizzazioni che scelgono di impegnarsi in modo fattivo su obiettivi comuni.

Tra le attività di cui si rende promotore il Consorzio, spiccano i Progetti di Semestre. Di cosa si tratta?

Ogni sei mesi una delle 100 aziende aderenti ne assume la presidenza e coinvolge le altre consorziate nell’analisi di una problematica di particolare attualità nel mondo delle imprese e del lavoro, nell’elaborazione di un piano d’intervento e nella sua successiva sperimentazione. Grazie ai Progetti di Semestre, sono nate negli anni iniziative che costituiscono oggi attività portanti di ELIS, come le attività di orientamento nelle scuole superiori e di alternanza tra scuola e lavoro (Sistema Scuola-Impresa), i percorsi di accelerazione dedicati alle start-up (Open Italy) e numerose altre iniziative nell’ambito tecnologico, delle risorse umane e della responsabilità sociale d’impresa.

Roberto Tomasi, CEO di Autostrade per l’Italia, è il nuovo Presidente di Semestre ELIS. Ci anticipa qualcosa sui prossimi progetti?

In Italia abbiamo molti giovani che non nutrono speranze nei confronti del mondo del lavoro e di contro aziende che non trovano i professionisti di cui hanno bisogno. È un cortocircuito che arriva fino al fenomeno dei neet, persone tra i 15 e i 29 anni che non studiano né lavorano. Secondo i dati Istat, ogni quattro giovani, uno ha rinunciato a costruirsi un futuro. Se vogliamo che queste persone si rimettano in gioco, dobbiamo creare percorsi di orientamento e formazione che le aiutino a scoprire interessi e capacità personali, e che le inseriscano davvero nel mondo del lavoro. E così è nato, sotto la presidenza di Autostrade per l’Italia, il nuovo progetto del Consorzio, a cui abbiamo dato il nome “Distretto Italia”. Da una parte, il progetto offrirà percorsi di orientamento che aiutino a compiere scelte più consapevoli di studio e di lavoro. Dall’altra, vuole formare persone in quelle professioni tecniche che per troppo tempo sono state trascurate. Nel nostro Paese è abbastanza diffuso il pregiudizio secondo cui un percorso di formazione avrebbe prospettive di valore solo se punta alla laurea. Salvo poi constatare che abbiamo laureati che non svolgono la professione per cui hanno studiato e mancano invece tecnici per compiti indispensabili allo sviluppo del Paese.

Tra gli obiettivi di ELIS c’è anche quello di trasformare il lavoro. Come si costruisce una nuova cultura del lavoro, che bilanci esigenze individuali, familiari e professionali?

Ogni trasformazione parte dalle persone. Per questo ELIS non si prefigge semplicemente di erogare corsi di formazione ma forma persone al lavoro, come ricordavo già prima la nostra Mission. Poi queste persone entrano a lavorare nelle aziende, che sono grandi organizzazioni nelle quali il singolo ha difficoltà ad attuare cambiamenti, se non nascono da valori condivisi. Ecco allora l’impegno di ELIS a dialogare con le aziende, e l’esperienza di trovare tante realtà importanti del panorama economico italiano, che sono realmente disposte a mettersi in gioco per sperimentare nuovi equilibri tra necessità di profitto e benessere delle persone. Vivendo ogni giorno l’ecosistema ELIS, fatto di soggetti molto diversi, vedo che gli ingredienti per costruire una nuova cultura del lavoro sono la volontà di chiamare per nome i problemi da risolvere, non perdersi in parole e puntare a soluzioni fattibili, lavorare insieme sapendo che ogni persona e ogni organizzazione porta con sé delle potenzialità che in un clima di autentica collaborazione arrivano sempre a fiorire.

Dopo aver guardato al futuro, facciamo un passo indietro. ELIS nasce nel 1965, in un quartiere periferico della capitale. Alla cerimonia d’inaugurazione furono presenti San Paolo VI e San Josemaría, fondatore dell’Opus Dei. Cosa c’è oggi di quell’impronta?

Tutto. San Josemaría amava definire ELIS come “L’Università del lavoro”. E questo ancora oggi siamo. Formiamo le persone, con particolare attenzione a chi non avrebbe altrimenti la possibilità di accedere a una formazione di qualità. Dialoghiamo con le aziende per costruire le condizioni affinché questa formazione sia efficace e il lavoro che ne segue sia vissuto in contesti capaci di valorizzarla. Ci impegniamo con ELIS Innovation Hub a favorire sviluppo e innovazione con progetti di consulenza alle aziende e programmi di supporto alle start-up, perché solo la capacità d’innovarsi può garantire salute alle organizzazioni e quindi le condizioni nel tempo per un lavoro che valorizzi le persone. E lo stesso facciamo come ONG nei Paesi in via di Sviluppo, perché il desiderio resta quello delle origini e che ha determinato nei decenni la crescita di ELIS: arrivare a sempre più persone.