Da 13 giorni in mare i mille naufraghi a bordo di navi Ong: "Fateci sbarcare subito"

I paesi degli Stati di bandiera delle navi Ong come la Germania e ora anche la Norvegia rispondono con un secco no all’Italia sulla richiesta di prendersi carico dei quasi mille migranti da 13 giorni in mare. Durante la trasmissione Il cavallo e la torre di Marco Damilano è stata diffusa la nota dell’ambasciata norvegese in cui si dice che “riconoscendo l’importante contributo dell’Italia nella gestione dei flussi migratori, garantire un porto sicuro è di competenza dello stato responsabile dell’area di ricerca e di salvataggio in cui è stata prestata tale assistenza”.

A essere in pericolo sono in queste ore le imbarcazioni di migranti in attesa di essere soccorse nel Mediterraneo centrale. E nel silenzio dei soccorsi come riferiscono i media arabi la guardia costiera libica continua a intercettare migranti nel Mediterraneo, nelle ultime ore un grosso peschereccio con 327 naufraghi siriani è stato riportato ad Al Khums con la collaborazione della motovedetta Ubari, un tempo di appartenenza della Guardia di finanza italiana e protagonista dell’attacco armato nei confronti dei pescherecci di Mazara del Vallo a maggio del 2021.