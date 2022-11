Disabilità, primo incontro delle associazioni con la ministra Locatelli

Primo incontro, ieri, tra la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli e le federazioni più rappresentative delle persone con disabilità, Fish e Fand.

All’incontro per la Fish hanno partecipato il presidente Vincenzo Falabella e i vicepresidenti Silvia Cutrera e Antonio Cotura. La federazione ha espresso le preoccupazioni per la situazione economica in cui versano le persone con disabilità e le loro famiglie sollecitando e proponendo alla Ministra concreti interventi da inserire nel quarto Decreto Aiuti che dovrebbe essere approvato la prossima settimana, così da dare sostegno al potere di acquisto delle persone con disabilità e le loro famiglie. Altro tema l’aggiornamento al DEF per programmare la nuova legge di bilancio. Il presidente Falabella ha chiesto al ministro Locatelli di convogliare i finanziamenti necessari per rilanciare concretamente le politiche inclusive indispensabili per rispondere ai bisogni delle persone con disabilità.