I Fridays africani esclusi dalla Cop 27 in Egitto

Gli attivisti per il clima africani sono ormai leader dalla transizione ecologica nei loro Paesi

Al momento le iscrizioni alla Conferenza di Sharm sono più di 35mila, un successo secondo Il Cairo. Registrarsi però non significa necessariamente ottenere il badge per partecipare agli eventi e poter presentare le proprie istanze su clima e ambiente ai delegati dei Paesi partecipanti. Solo il 20% degli attivisti africani è infatti riuscito ad assicurarsi un accredito ai negoziati. Molti di loro inoltre non riescono a coprire le spese di viaggio, alloggio e visti, secondo la Coalizione dei giovani leader climatici africani, che comprende i gruppi come Fridays for Future e Riseup in Africa. Nello specifico, nessun giovane proveniente da Egitto, Burundi, Repubblica Democratica del Congo, Mali, Tanzania, Marocco , Ciad, Sud Africa, Benin e Somalia ha ottenuto, per ora, un posto alla Cop 27. Avere un contatto con le Ong serve a poco: anche loro hanno a disposizione un numero di accrediti limitati. «Spesso siamo studenti, abbiamo poche risorse e veniamo da Paesi che da anni sono in crisi economica. Chiediamo alle Ong che hanno ancora badges di aiutarci e all’Onu di aumentare gli accrediti – spiega Omar Elmawi, attivista per il clima dell’Africa orientale e membro del comitato dei Fridays africani –. In questo modo però molte voci non verranno ascoltate».

Anche avere l’approvazione del visto da parte dell’Egitto può essere complicato. Le attese sono lunghe, la burocrazia è complessa e molti ambientalisti potrebbero ricevere il visto per entrare nel Paese troppo tardi. «Come piantiamo alberi, come riduciamo le emissioni se dobbiamo combattere con inondazioni e siccità se non abbiamo fondi – concede Goodness –? Sto cercando di raccoglierli per gli attivisti della mia organizzazione e sostegno per gli accrediti, ma temo che ormai sia tardi. La Cop 27 deve appartenere alle comunità e ai movimenti per il clima, deve essere il momento in cui l’Africa è al centro tribuna e può chiedere ciò che le spetta».