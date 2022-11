Welfare aziendale, meno mongolfiere e più mutua

«Ci chiedono gli affitti per i figli fuori sede, spese per animali domestici», Marco Corcione, hr manager del Gruppo Mondadori, racconta come il welfare aziendale sia diventato «qualcosa di molto vivo, uno strumento indispensabile» e di come i lavoratori chiedano di allargare il novero delle prestazioni ad altre forme di tutela della famiglia o degli affetti, come per esempio un animale di compagnia.

Un convegno, quello della rete Rete Welfare responsabile oggi alla Cattolica di Milano, che raccoglie università – ormai 18 - , che era programmato da tempo ma che cade però a pochi giorni dall’insediamento di un nuovo governo, la cui presidente ha citato, per la prima volta nella storia repubblicana, il welfare aziende.

«È indispensabile intervenire con misure volte ad accrescere il reddito disponibile delle famiglie, partendo dalla riduzione delle imposte sui premi di produttività, dall’innalzamento ulteriore della soglia di esenzione dei cosiddetti fringe benefit e dal potenziamento del welfare aziendale», aveva detto infatti Giorgia Meloni alla Camera, nei giorni scorsi.

Nell’aula Pio XI dell’ateneo di padre Gemelli si è parlato molto di forme di integrazione previdenziale a misure di sostegno alla conciliazione vita-lavoro fino ad agevolazioni di carattere commerciale, rimborsi per l’istruzione e l’educazione dei figli, servizi per il tempo libero.

«Sono tante e di diverso tipo le proposte di Welfare aziendale erogate dalle imprese in aggiunta al salario o in alternativa anche parziale alla sua componente variabile legata al Premio di risultato», recitava una nota degli organizzatori che si riproponevano, in questa sede di analizzare un aspetto spesso meno pubblicizzato, quello delle ricadute che questi benefit possono avere sul territorio e sulla comunità locale. In grado cioè di mettere in moto un circolo virtuoso tale da far intersecare gli ambiti di Welfare municipale, comunitario e familiare.

Senza tornare al capitalismo paternalistico dei Crespi e dei Pirelli e dei loro villaggi operai, evocati da Ferruccio De Bortoli in apertura, alcune esperienze aziendali chiamate come case-histories hanno certamente questo taglio. Come le due esperienze del gruppo Arvedi di Cremona, sia la storica acciaieria lungo il Po, sia quella, recentemente acquisita, di Terni, ossia la Acciai Speciali. I due direttori delle risorse umane, Elenora Ferri, per la prima, e Giovanni Scordo, e per la seconda, hanno raccontato di un gruppo industriale che si pensa sul territorio, con stakeholder a cui riferirsi, in termini di restituzione sociale, culturale, ambientale, e dimostrando in questo che il welfare aziendale è stretto parente della responsabilità sociale di impresa e che il benessere dei dipendenti non può essere troppo e troppo a lungo disgiunto da quelle delle comunità in cui questi dipendenti sono inseriti.