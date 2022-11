Al porto di Catania "lo sbarco selettivo" del governo Meloni: ora tocca disobbedire

“Dopo il trasferimento medico d’urgenza le persone a bordo manifestano attacchi di panico, molti presentano infezioni a livello cutaneo, quindi la situazione a livello medico e psicologico è chiaramente aperta come è ancora in corso la nostra operazione di soccorso perché lo sbarco per tutti i naufraghi a bordo non è ancora avvenuto, secondo quelli che sono gli obblighi internazionali e di legge. Abbiamo ricevuto formalmente il decreto interministeriale e il nostro team legale sta lavorando per riscontrare l’illegalità delle azioni messe in campo dalle autorità italiane”, dice dal porto di Catania Riccardo Gatti, responsabile delle operazioni di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere.

Il livello di tensione aumenta di ora in ora e già nella giornata di ieri il comandante della Humanity 1, Joachim Ebeling, si è rifiutato di lasciare il porto di Catania, la Ong tedesca presenterà oggi ricorso al Tar del Lazio: “Sarebbe contro le leggi del mare andare via con i sopravvissuti, dobbiamo trovare una soluzione qui”, ha detto il comandante.

Restano invece di fronte alle coste catanesi la Ocean Viking di Sos Mediterranee con 234 migranti e la Rise Above di Mission Lifeline con 93 persone in precarie condizioni di salute e psicologiche.