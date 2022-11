Don Ciotti: quando il valore del denaro supera quello della vita, ecco il conflitto

Cosa è, dunque, cambiato in questi anni?

Il cybercrime è ritenuto dalle organizzazioni criminali un settore molto redditizio e la stessa Interpol conferma che in Unione europea il suo costo sociale ha raggiunto circa 800 miliardi di euro all’anno.La mafia transnazionale si è spostata sul web, usando le nuove tecnologie. Le organizzazioni criminali che si occupano tradizionalmente di traffico di stupefacenti, per esempio, si muovono in questa direzione. In America Latina, in particolare, i cartelli sudamericani ormai usano molto Internet e sono in grado di portare avanti operazioni molto complesse.

Dal canto loro, le mafie italiane non stanno certo a guardare. Continuano e continueranno a mettere in pratica le forme tradizionali di crimine sul territorio, ma già oggi vediamo che molti capi mafia stanno mutando la loro immagine stereotipata, mentre le nuove generazioni della criminalità portano il colletto bianco. Paradossalmente, ma non troppo, da qualche anno sono gli imprenditori in difficoltà economica che cercano loro stessi i capitali della mafia. Ecco perché dico che siamo chiamati a metterci la testa in tutto questo.

Quale può essere oggila risposta più adeguata?

Sono da 58 anni nel Gruppo Abele e so bene che la lotta alla mafia vuol dire lavoro, casa, servizi sociali, sostanzialmente quello che è venuto meno in questi anni. La risposta giusta, è quella sociale, educativa, culturale, ma accessibile alle persone e da portare avanti in collaborazione con le istituzioni. La mafia ormai viaggia nell’alta finanza, investe nelle immobiliari, fa operazioni che ci sfuggono e il denaro che accumula e lo raccoglie dal basso. Il gioco d’azzardo, per esempio, va in questa direzione, così come le forme di usura e i reati d’ambiente ai quali dobbiamo fare attenzione. Di droga se ne parlava tanto anni fa, mentre ora non più. Uno dei nostri più grandi problemi oggi è l’indifferenza. Il crimine organizzato mafioso è diventato, nella percezione comune, crimine normalizzato. È più forte di prima ma sotto altre forme, quindi dobbiamo interrogarci su questo mutamento.