Il pediatra di base va garantito anche ai figli degli irregolari

In Italia i minorenni stranieri extracomunitari non in regola dovrebbero essere iscritti al SSN e usufruire dell’assistenza sanitaria in condizioni di parità con i cittadini italiani”, compresa l’iscrizione al Pediatra di Libera Scelta. Eppure questo servizi non sempre è attivato: «Molti di questi bambini ad oggi non sono iscritti al Pediatra di Libera Scelta, anche se affetti da gravi patologie, e in caso di urgenza fanno riferimento ai Pronto Soccorso», racconta Rosalia Maria Da Riol, pediatra del Centro Coordinamento Regionale Malattie Rare FVG –ASUFC, membro della Società Italiana Medicina delle Migrazioni.

Il quadro normativo nazionale tutela la salute dei minori stranieri, tenendo conto sia delle politiche attive di inclusione sociale, sia dell’accessibilità dei servizi sanitari ma è sostanzialmente applicato in modo incompleto ed eterogeneo a livello delle varie Regioni.

«Nel DPCM 12/01/17- Livelli Essenziali di Assistenza (art. 63) viene ribadito che in Italia i minorenni stranieri extracomunitari non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno “sono iscritti al SSN e usufruiscono dell’assistenza sanitaria in condizioni di parità con i cittadini italiani”, compresa l’iscrizione al Pediatra di Libera Scelta (PLS)», chiarisce la pediatra. «Ma come sempre, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare.

«La mancata iscrizione -chiarisce- dipende soprattutto da alcuni ostacoli di tipo burocratico amministrativo, tra cui la mancata assegnazione del codice fiscale al bambino e il mancato codice di esenzione, benché entrambe queste possibilità siano stati superati da due recenti Circolari emanate nell’estate di quest’anno dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero della Salute».