Una campagna per dare le ali ai bimbi malati

Aiutare gli angeli a volare si può. Gli angeli sono quelli della Flying Angels Foundation, organizzazione non profit specializzata nel trasferimento aereo di bambine e bambini gravemente malati che necessitano di cure salvavita non disponibili nei loro Paesi di origine e che dal 2012 a oggi, collaborando con oltre 100 organizzazioni non profit italiane e internazionali, ha raggiunto oltre 2400 bambini di quasi 80 Paesi del mondo, finanziando oltre 4.500 biglietti aerei, tra cui quelli relativi a oltre 80 missioni mediche che si sono recate direttamente all'Estero

Dal 7 al 20 novembre 2022 la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi #salvALI, lanciata per diffondere e sostenere l’impegno nell’organizzazione di voli salvavita per bambine e bambini di tutto il mondo gravemente malati e bisognosi di urgenti cure non disponibili nel loro paese di origine.

«Come la piccola Coumba (foto sotto, ndr)», spiega una nota della Fondazione, «una bimba senegalese di 3 anni, nata con una grave cardiopatia, che richiedeva un delicato intervento chirurgico non effettuabile nel suo paese. Grazie a Flying Angels Foundation e alla sua rete di solidarietà, Coumba ha potuto volare in Italia, all’Ospedale Sant’Orsola di Bologna, dove ha recentemente subito l’operazione che le ha salvato la vita».

Per dare il proprio contributo e offrire a tanti bimbi di tutto il mondo una speranza di sopravvivenza, è possibile effettuare una donazione sul sito www.salvali.org.

«Nell’anno del suo decimo compleanno, Flying Angels Foundation conferma con forza il suo impegno per garantire il diritto alla salute e alla vita di tutti i bambini, a tutte le latitudini», commenta Mauro Iguera, presidente di Flying Angels Foundation. «Pur in un contesto globale sempre più complesso e instabile», prosegue, «caratterizzato da conflitti, crisi energetica e congiuntura economica e sanitaria, che inevitabilmente hanno un impatto tangibile anche sulle nostre attività, stiamo continuando a crescere, ad aprire e consolidare nuove rotte di speranza, mondo su mondo, come quella Uganda-Bangalore, che si aggiungono alle molteplici che ci hanno consentito in 10 anni di aiutare oltre 2.400 bambini. Il contributo di tutti, ciascuno per la propria parte e secondo le proprie possibilità, è oggi ancora più prezioso, per far sì che la nostra catena di solidarietà non si spezzi e continui a raggiungere il sempre maggior numero di bambini che si rivolgono a noi».