Cooperazione digitale, il progetto al via

Aperte ufficialmente le iscrizioni a “Cooperazione Digitale”, il progetto pluriennale realizzato da Alleanza delle Cooperative Italiane e supportato da Google.org, la divisione filantropica di Google. Sostenuto con un grant da 3,5 milioni di euro messi a disposizione da Google.org, il progetto vuole far cogliere le opportunità offerte dalla trasformazione digitale e dal Pnrr a imprese cooperative e non profit.

Le cooperative e imprese sociali beneficiarie potranno usufruire di servizi di innovazione digitale, grazie ad attività di consulenza e programmi di implementazione tecnologica forniti da più di 40 imprese “trasformatrici” aderenti all’iniziativa. Tra i richiedenti (le domande si raccolgono al sito dedicato all’iniziativa), L’Alleanza delle Cooperative selezionerà fino a 500 cooperative e imprese sociali che potranno beneficiare dei percorsi di trasformazione digitale. Esempi includono implementazioni tecnologiche più semplici come la costruzione di un sito e-commerce per la vendita online, ad applicazioni più avanzate quali l’utilizzo di big data e Intelligenza Artificiale per l’ottimizzazione di processi aziendali, alla manifattura additiva e stampa 3D.

Il progetto “Cooperazione Digitale” - ricorda una nota - è gestito dall’Associazione Economia Sociale Digitale, una realtà che promuove la crescita, la modernizzazione, la digitalizzazione e lo sviluppo di Pmi, dei soggetti non profit, delle cooperative e imprese sociali attraverso la transizione digitale e che è partecipata da tre soci, rappresentativi del mondo dell’innovazione per ognuna delle centrali costituenti l’Alleanza delle Cooperative italiane: Consorzio Ruini per Agci, Node per Confcooperative e il Digital Innovation Hub Fondazione Pico per Legacoop.

Per rafforzare il proprio impegno nel sostenere la cooperazione digitale, Alleanza delle Cooperative Italiane e Google.org hanno siglato un manifesto condiviso: “Digitalizzare per cambiare l’italia cooperando – Manifesto per l’innovazione e lo sviluppo dell’economia delle persone” che si basa su una visione comune di innovazione responsabile orientata verso un’economia delle persone, incentrata su principi e valori cooperativi e mutualistici, attraverso una prospettiva strategica condivisa del futuro del Paese e basata su uno sviluppo equo ed armonico, sostenibile in tutte le sue dimensioni: ambientale, civico, sociale ed economico.