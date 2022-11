Fiumi e laghi invasi da specie e aliene. È l'ora di rinaturare

Commenta infatti il responsabile acque Wwf Italia (cui si devono le foto di questo servizio, ndr) Andrea Agapito Ludovici: “Introdurre siluri, provenienti dall’est Europa, che sul Po ormai superano i 2 metri, o trote iridee, o lucioperca piuttosto che molte altre specie aliene, rappresenta - una catastrofe ecologica che non fa e non ha fatto altro che peggiorare la situazione, già drammatica, della biodiversità nelle acque dolci. Del resto il contrasto alle specie invasive è ormai una priorità anche per l’Unione Europea che con il Regolamento n. 1143/14 ha introdotto misure di prevenzione e lotta alle specie invasive di rilevanza unionale”.

Wwf ha provveduto attraverso una nota a denunciare lo stato delle acque - solo il 43% dei fiumi è in un “buono stato ecologico”, come richiesto nella Direttiva Quadro Acque (2000/60/CE), mentre i laghi sono appena al 20% - alla Conferenza Stato Regioni del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie, alla Direzione generale patrimonio naturalistico e mare del ministero della Transizione ecologica - Mite e alla Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - Mipaf per invitare gli enti preposti e le Regioni, al fine di desistere dall’autorizzare nuove immissione di specie alloctone, e a impegnarsi, invece, in progetti di riqualificazione degli ambienti fluviali come richiesto espressamente nella Strategia Europea per la biodiversità.

Al danno segue altro danno, per via della siccità e delle mancate precipitazioni.

Ecco allora che la rinaturazione diviene la priorità come azione di riqualificazione, come richiesto dalla Strategia Europea per la Biodiversità, riproponendo con più forza e in tutta la penisola progetti come quello per la “rinaturazione del Po” (progetto da 357 milioni inserito nel Pnrr proposto al ministero della Transizione Ecologica da Wwf e Associazione Nazionale Estrattori Produttori Lapidei Affini - Anepla di Confindustria per contribuire entro il 2030 alla riqualificazione dei 25.000 km di fiumi in Europa come richiesto dalla Strategia Europea per la Biodiversità.

Rinaturare, rimediare, rigodere della natura.

Nella foto in apertura, un gambero della Lousiana (Wwf/Andrea Agapito Ludovici)