L'Italia delle "Aree interne" è sempre più bella e viva

Il Touring Club Italiano, associazione privata senza scopo di lucro che da 128 anni si prende cura dell’Italia come bene comune, assegna la Bandiera Arancione, il prestigioso riconoscimento per i piccoli borghi eccellenti dell’entroterra italiano, a 4 nuovi Comuni.

I nuovi Comuni premiati, che portano a 274 il totale di Bandiere Arancioni distribuite in tutta Italia, sono: Castione della Presolana (BG), località ubicata ai piedi della Presolana, paradiso naturalistico ambientale per gli amanti della montagna, della natura e dello sport, sia in estate sia in inverno; Moltrasio (CO), sul lago di Como, con il suo patrimonio storico e le bellezze naturali da scoprire attraverso 4 percorsi a tema (acqua, pietra, storia, panorama); Morrovalle (MC), a pochi chilometri di distanza sia dal mare Adriatico sia dai monti Sibillini è un articolarsi di storia, cultura, tradizioni, enogastronomia che si intrecciano alle bellezze paesaggistiche; Picinisco (FR), centro appenninico nella Valle di Comino e nel versante laziale del Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise spicca per una natura rigogliosa e a volte selvaggia, con paesaggi mozzafiato e un’offerta enogastronomica ricca e di qualità.