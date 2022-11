Maestre e maestri d'Italia, fare scuola nei Quartieri spagnoli

Fra le tante attività della scuola di Furfaro colpsice la collaborazione con il Teatro delle Albe di Ravenna del regista teatrale Marco Martinelli. Grazie a questa collaborazione i canti di Dante sono stati portati in una forma di chiamata collettiva in un recita pubblica nei quartieri spagnoli, dopo che bambini e ragazzi erano entrati in contatto coi versi della Divina Commedia. Racconta Furfaro: “Abbiamo lavorato per tre anni sulla riscrittura della Divina Commedia che abbiamo letto con i bambini. Abbiamo letto Dante. Non abbiamo letto nessuna riscrittura di altri perché noi leggiamo sempre i testi integrali ...”.

Le scuole “Dalla parte dei bambini” si trovano ai Quartieri spagnoli di Napoli ma anche a Posillipo, al Vomero, a Barra. Senza differenze di classe, soldi e cultura (le rette vengono pagate da chi può, attualmente il 50 per cento delle famiglie). E c’è un solo grande obiettivo: accogliere, prendersi cura ed educare bambini e ragazzi. Nel rispetto delle diversità e soprattutto dell'altro.

