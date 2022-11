Sostenibilità, patto tra Banco Alimentare della Lombardia e Regusto

Grazie al protocollo d’intesa firmato tra Associazione Banco Alimentare della Lombardia e Regusto, la piattaforma del portale per la gestione delle donazioni basato su un modello di sharing for charity innovativo, che sfrutta la tecnologia blockchain per garantire trasparenza e tracciabilità nella gestione dei flussi di denaro e merci viene resa disponibile con lo scopo di digitalizzare, rendicontare e monitorare gli impatti positivi generati dall’attività di recupero/ridistribuzione di prodotti in donazione.

Ulteriore elemento di valore e garanzia di trasparenza è data proprio dalla tecnologia blockchain che sta alla base della piattaforma Regusto. La collaborazione tra le due realtà - spiega una nota - prevede un impegno comune e condiviso di cooperazione per supportare chi si trova in difficoltà, promuovendo la sostenibilità sociale e ambientale attraverso la condivisione di esperienze, competenze, strumenti innovativi e buone pratiche.

Tra i principali obiettivi del “patto per la sostenibilità e l’impatto sociale” vi sono: azioni di sviluppo alla popolazione in situazione di vulnerabilità e di contrasto agli sprechi in ambito alimentare e non alimentare, attraverso attività di promozione e innovazione sociale come strumento di sviluppo della digitalizzazione delle donazioni in-kind, ovvero libere da costi fiscali, di gestione e stoccaggio.