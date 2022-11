Il digitale per vincere la disabilità visiva alla Milano Digital week

Come può una stampante 3D migliorare la vita delle persone con disabilità? E come uno smartphone può contribuire a salvare la vista di migliaia di persone nei paesi più poveri? Alla Milano Digital Week 2022, la più grande manifestazione italiana dedicata all’educazione, alla cultura e all’innovazione digitale, Cbm Italia Onlus racconterà queste due sfide che la vedono impegnata in più di venti Paesi. Le conferenze si svolgeranno in presenza, giovedì 10 e venerdì 11 novembre a Milano. Per il programma completo, i relatori e le iscrizioni, www.cbmitalia.org.

“Out of the shadow. L’esperienza di CBM Italia e Università Bicocca nel vision care”

Il racconto dell’innovazione digitale al servizio delle persone con disabilità parte dal Kenya, dove ad aprile Cbm ha avviato il progetto VIP (Vision Impact Project). L’utilizzo di un semplice smartphone, grazie alla tecnologia Peek vision, sta cambiando il modo di effettuare gli screening visivi, rendendo sempre più rapida e capillare l’identificazione precoce dei problemi oculistici e l’avvio delle cure necessarie.

Quando: giovedì 10 novembre 2022, 12:45 – 13:30

Dove: Università Bicocca – Edificio U9-Koinè – Aula11 (via Dell’Innovazione 10, Milano)

“Innovazione e Salute in Africa. L’esperienza di CBM Italia, Medere e StartUp Africa Road Trip”

In Uganda, Cbm Italia porta avanti un progetto innovativo presso il CoRSU (Comprehensive Rehabilitation Services of Uganda for People with Disabilities), un ospedale di eccellenza per la cura e la riabilitazione delle disabilità ortopediche e plastiche, soprattutto dei bambini. Qui, grazie all’utilizzo di stampanti 3D, si progettano e producono in serie protesi, visiere protettive, plantari e tutori, garantendo una maggiore autonomia e sostenibilità economica nel reperire materiale e attrezzature mediche innovative e di qualità.