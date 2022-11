Il Terzo settore come motore democratico

Solo qualche anno fa bastava affermare di essere impegnato nel Terzo settore per vedere negli altri sconcerto e maldestri tentativi di dissimulare con le parole la scarsa conoscenza del settore. La Riforma, negli ultimi anni, ha permesso di fare molti passi in avanti, e oggi finalmente la percezione di chi guarda dall’esterno questo mondo è più nitida: dagli Enti di Terzo settore ci si attende intervento sociale, prontezza nelle emergenze, presenza là dove manca lo Stato. Non solamente rispetto alle questioni sociali, ma anche a quelle ambientali, educative e culturali. Al di là di questo senso comune resta però tra gli addetti ai lavori l’idea di un Terzo settore capace di essere attore di sviluppo, e di riconoscerne la capacità di agire, più che di visione.

Ma impegnarsi per cambiare in meglio la propria condizione e quella degli altri vuol dire anche fare politica. Costruire elaborazione dalle sperimentazioni, confronto dall’azione, animare ed aggregare persone e gruppi, promuovere partecipazione attorno alle proposte e formularne altre: affinare queste sensibilità e padroneggiarne strumenti e metodologie è centrale per la Formazione Quadri del Terzo settore. Senza, si rischia di rimanere esclusi dalle discussioni sulle politiche e sui programmi, tanto da chi confina l’innovazione sociale alla prototipazione aziendale quanto da chi, dietro alla sussidiarietà, vede nascosto l’interesse privato.