Nuova energia: come salvarsi dalla crisi salvando anche il clima

La crisi che c’è

Il primo capitolo che dà voce all’attivismo di Legambiente , Wwf, Alleanza per lo sviluppo sostenibile - Asvis, coi rispettivi responsabili-energia, Katiuscia Eroe, Mariagrazia Midulla e Antonio Federico. Da diverse angolazioni, segnalano che la crisi potrebbe essere un formidabile volano per le rinnovabili, inducendoci a schiacciare l’acceleratore - e farlo rapidamente - sulle energie non inquinanti. Un appello cui paiono non insensibili i grandi player della produzione energetica nazionale, sentiti da Nicola Varcasia, nelle figure che presidiano ai più alti vertici aziendali l’area della rinnovabili.

Come l’a.d. di Iren Energia, Giuseppe Bergesio, che conferma: «Investendo in rinnovabili “ricomponiamo” il trilemma, aumentando sicurezza ed equità attraverso fonti che assicurano sostenibilità». O come Alessandro Della Zoppa, a capo delle rinnovabili di Eni Plenitude, che ricorda come il gruppo stia puntando sulle nuove fonti: «La nostra produzione di energia rinnovabile», sottolinea, «moltiplicata per sette negli ultimi due anni», mentre Massimo Quaglini, ad di Edison Energia, ricorda le attività “educazionali” della società milanese verso i consumatori: «Accompagniamo i clienti nella riduzione dei consumi salvaguardando l’ambiente e contenendo le bollette». Introduce il tema delle comunità energetiche, il direttore di Enel Italia, Nicola Lanzetta: «Stiamo attuando progetti di comunità energetiche al Sud, dove è più alto il numero di famiglie in difficoltà».

D'altra parte, il sistema costruito sin qui, nella urgenza impressa dal contesto internazionale, mostra tutta la sua inefficacia e la sua inevitabile iniquità: lo attesta una serie di racconti in presa diretta dal fronte delle residenze per non autosufficienti, dalle associazioni e dagli enti che si occupano di accoglienza e disagio, dalle imprese sociali di grandi dimensioni che sono costrette a consumare molta eneergie. A pagare la bolletta più amara sono proprio i poveri e i più bisognosi.