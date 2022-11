Rossano Bartoli, un Commendatore "a servizio" delle persone sordocieche

Bartoli era appena un ragazzo quando entrò alla Lega del Filo d’Oro come volontario: era l’estate del 1968 e partecipò a un soggiorno estivo di sordociechi uomini adulti. Fu un “colpo di fulmine”: rimase. Sempre da volontario partecipò ad altri soggiorni e mise in piedi le prime raccolte fondi, girando porta a porta con altri amici. Nel luglio 1974 si laurea in chimica a Bologna e nel settembre 1975 viene assunto alla Lega del Filo d’Oro come Direttore Amministrativo, per poi diventare nel 1988 Segretario Generale.

In questi lunghi anni accompagna in prima persona la crescita e lo sviluppo del Lega del Filo d’Oro, che da piccola associazione locale diventa una grande realtà nazionale, con centri e sedi in dieci regioni: una crescita che vuole essere il modo per raggiungere sempre più persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali là dove esse vivono, per sostenere da vicino i percorsi inclusivi all’interno delle comunità, per accompagnare le famiglie. Una crescita che non ha mai tradito le origini. La pensione per Bartoli arriva nel settembre 2018, ma subito alla Lega del Filo d’Oro rientra come volontario, con il ruolo di Presidente.