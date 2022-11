All’Investor Day premiate le startup Acme21 e Madre Project

Al termine della pitch session in presenza di Investor Day di Get it! for Lacittàintorno, l’iniziativa che nasce su impulso di Fondazione Cariplo nell’ambito del programma intersettoriale Lacittàintorno e si sviluppa attraverso Get it!, il percorso di empowerment e impact investing per idee e startup realizzato da Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore in collaborazione con Cariplo Factory che ha coinvolto 7 iniziative (4 idee e 3 startup), sono state annunciate le due “Best Startup For Impact”: si tratta di Acme21 e Madre Project, che beneficeranno di un investimento in equity da parte della Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore del rispettivo valore di 80mila e 50mila euro, erogati in una logica di impact investing.

Get it! for Lacittàintorno è stato lanciato il 29 giugno 2021 e si è concluso con successo l’11 ottobre 2021, registrando 52 candidature (40 afferenti alla categoria “imprese”, 12 per la categoria “idee”). La call è stata promossa con l’obiettivo di incentivare la nascita e lo sviluppo di nuove realtà imprenditoriali a impatto sociale nelle aree food e slow mobility già attive o da implementare nell’area Corvetto-Chiaravalle, per creare opportunità lavorative accessibili ai giovani e trasformarle, nel lungo periodo, in posizioni lavorative stabili.

Davanti a una platea di investitori e stakeholders, le 7 migliori idee e startup a impatto, scelte nel corso del Selection Day, hanno presentato i propri progetti innovativi e sostenibili, forti dell’incoraggiamento rivolto da: Andrea Rebaglio, vicedirettore Area Arte e Cultura di Fondazione Cariplo, Marco Gerevini, consigliere di amministrazione della Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore e da Danila Zammitti, Head of Impact Innovation di Cariplo Factory.

«Quando nel 2021 abbiamo lanciato - in sinergia con Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore e Cariplo Factory - il progetto pilota Get it! for Lacittàintorno, eravamo consapevoli di trovarci dinanzi a una sfida del tutto singolare per i tradizionali programmi di innovazione a impatto: contribuire attivamente alla crescita del tessuto imprenditoriale dei quartieri di Corvetto e Chiaravalle, un’area geografica molto ristretta, al centro di un importante programma di riqualificazione»ha dichiarato Andrea Rebaglio, vicedirettore Area Arte e Cultura di Fondazione Cariplo.. «Oggi, a distanza di un anno, siamo molto soddisfatti. Il programma ha coinvolto 52 iniziative, sostenuto attraverso Get it! l’accelerazione di 8 progetti imprenditoriali e incentivato lo sviluppo di 2 imprese grazie all’investimento a impatto della Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore»

Le startup premiate

Acme 21 nasce nel 2017 con lo scopo di apportare innovazione nel mondo degli insetti impollinatori. La società ha creato due brand che si rivolgono a due diversi target di clientela: (i) Beeing, per apicoltori urbani hobbisti e progetti sociali e di sostenibilità delle aziende; (ii) Bu[zz]up, per il settore B2B di apicoltori, agricoltori e aziende di produzione agroalimentare.

Madre Projct, Scuola del Pane e dei Luoghi, è l’iniziativa ideata da Terzo Paesaggio, una nuova scuola di alta formazione che mette al centro la relazione tra pane, città e impresa. L’obiettivo è offrire 3 corsi di panificazione che si rivolgeranno a 3 diversi target: 1) Percorso impresa e pane che si rivolgerà ad aspiranti imprenditori del pane; 2) percorso luoghi e pane che si rivolgerà a cittadini attivi e propensi al fare; 3) percorso amanti del pane che si rivolgerà a chi ama fare il pane in modo amatoriale.

In apertura la foto dei vincitori de Lacittàintorno - Foto da Ufficio stampa