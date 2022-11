Disparità di genere, in Italia lavora una donna su due

È stato presentato oggi al Palazzo del Lavoro di Milano uno studio di Gi Group Holding promosso con Fondazione Gi Group in collaborazione con Odm Consulting, sulle barriere che ostacolano l’occupazione femminile in alcuni settori in Italia, quelli a maggior disparità di genere (che sono anche tra quelli maggiormente in crescita) e che quindi offrono più prospettive occupazionali, andando poi a individuare possibili misure e interventi a livello azienda e Paese. In Italia l’occupazione femminile non raggiunge il 50%. Allo stesso tempo, si registra un elevato divario tra le competenze richieste dalle imprese e quelle di cui sono in possesso i lavoratori (superiore al 40%). Precludere alle donne queste opportunità di lavoro sarebbe non solo anacronistico, ma anche controproducente per le aziende e per il Sistema Paese, che non può pensare di raggiungere (superare?) quota 50% senza rivolgersi alla popolazione delle lavoratrici manuali inoccupate (un segmento più ampio di quello manageriale).

Lo studio, intitolato “Women4: superare le disparità di genere per un futuro del lavoro sostenibile”, rileva che l’attenzione alla parità di genere e all’occupabilità delle donne, negli anni, si è rivolta soprattutto ai livelli manageriali e dirigenziali. Più raro è il focus sugli altri inquadramenti e sulle possibili soluzioni per contrastare la disparità di genere anche orizzontalmente e trasversalmente. I settori indagati sono Ict, logistica/trasporti e meccanica/automotive, in quanto replicano dinamiche e situazioni facilmente riscontrabili anche in altri ambiti ritenuti “ad appannaggio maschile”. Si tratta di comparti fortemente in crescita, complici la transizione digitale e l’eCommerce, che registrano quindi un aumento della domanda di personale, e al contempo un elevato skill mismatch. Infine, sono tra i settori dell’economia che presentano un elevato tasso di disparità occupazionale uomodonna: l’Ict è al 36,8%, il settore logistica/trasporti al 56,6% e il settore meccanica/automotive al 47,1%.