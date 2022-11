Emilia Romagna, Alberto Alberani portavoce Forum Terzo Settore

Giornate di Bertinoro, il Terzo pilastro impara a riconoscersi Successo per l'edizione 2022: duecento ospiti e oltre un migliaio in streaming, per due giorni a discutere di futuro. Nuovi bisogni e nuovi scenari come quello in cui si stanno affermando le cooperative di comunità che, in 3 casi su 5, sono attive nelle aree interne del Paese