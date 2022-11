Milano, cercasi nuove idee di volontariato under25

Con il bando Act Now,associazione Bir cerca gruppi di giovani pronti a mettersi in gioco, in discussione e a mettersi a disposizione della collettività, con la voglia di aprirsi a Bir in un’ottica di crescita e contaminazione reciproca. Ogni gruppo potrà indicare un territorio specifico di riferimento, purché situato all’interno dell’area metropolitana di Milano, dove collaborare con una o più organizzazioni (associazioni, oratori, gruppi sportivi, scout, scuole) oppure agire all’interno di situazioni più informali (strade, piazze, gruppi informali, online). L’idea base è che anche i giovani senza un preciso contesto di riferimento possono essere aiutati a trovarlo: analisi del territorio, formazione, discussione dei progetti, creazione di una rete di contatti, a questo aspira Associazione Bir. I progetti verranno sviluppati dal 1° febbraio al 31 dicembre 2023. La valutazione dei progetti sarà a cura di una giuria composta per i due terzi da Under25 affiancata da un professionista esperto.

Tutte le informazioni online su associazionebir.it/cosapuoifaretu/act-now

Gli interessati potranno candidarsi compilando l’apposito Form entro le ore 23.59 del 30 novembre 2022

In apertura photo by Jesús Rodríguez on Unsplash