Raccolte fondi, saper comunicare è fondamentale

Coinvolgere i donatori è un’arte, soprattutto in momenti di crisi nei quali, stando ai dati dell’ultima rilevazione Doxa per l’Istituto italiano della donazione, si rileva una diminuzione di due punti percentuali degli italiani che nel corso del 2021 hanno effettuato una donazione, anche se il 33% delle organizzazioni ha visto un incremento nella raccolta fondi. E proprio all’analisi delle relazioni con i donatori è stata dedicata la ricerca qualitativa condotta da Bva Doxa nell’ambito dell’osservatorio Donare 3.0, promosso da PayPal e Rete del Dono e presentata nel corso dell’ultima edizione di Reinventing, l’evento promosso da Atlantis Company a Milano.

«Abbiamo analizzato le azioni che i donatori apprezzano di più come anche i profili e gli stili più usati dalle organizzazioni», spiega Valeria Vitali, founder di Rete del Dono.

Tre gli approcci delle non profit messi sotto la lente: empatico, pragmatico e brutale: «Le relazioni che si costruiscono in base a questi tre profili sono molto diverse: il donatore target di una comunicazione empatica difficilmente risponde a quella più diretta che tende a creare una relazione unidirezionale che entra nella vita del donatore facendo leva sul suo senso di colpa in modo aggressivo».