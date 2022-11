Anziani, le vibrazioni ad aria, nuova frontiera riabilitativa

«Questa macchina è nata per lo sport» spiega Pagliaccia (nella foto) «in principio si pensava agisse solo sull’apparato muscolo-scheletrico, ma una volta vista la sua azione sul sistema nervoso centrale e periferico si è aperto un mondo». Un mondo fatto di pazienti anziani, persone con Parkinson, Sm e Sla in funzione preventiva e di recupero dopo infortuni o interventi chirurgici. «L’utilizzo di questa macchina non è invasivo, non ha campi elettromagnetici per cui si può utilizzare anche con pazienti oncologici o con pacemaker» illustra il medico.

Ma come funziona? «La macchina eroga aria a diverse frequenze e intensità attraverso dei trasduttori. La frequenza cambia a seconda delle aree del corpo che si intende trattare. Così facendo si stimolano i recettori sulla cute e più profondamente quelli neuromuscolari», spiega Pagliaccia che semplificando aggiunge «il meccanismo tra recettori e cervello fa sì che lo stimolo a livello cerebrale venga elaborato e va a modulare un’area importante sia per bloccare il dolore sia per l’attivazione muscolare». Il risultato finale è che «a seconda della frequenza si va ad aumentare o ridurre il tono muscolare in una determinata pare del corpo».

Migliorare e mantenere il tono muscolare nei pazienti anziani è importante «sia per quelli allettati sia per le persone con Alzheimer che non sono più collaborative. Ma lo strumento sta dimostrando la sua validità in tanti altri casi» continua Pagliaccia che spiega anche come in casi di Sm e Sla, in cui «la malattia neurodegenerativa causa un impoverimento del tessuto muscolare, la stimolazione dei recettori fa sì che il cervello attivi una buona risposta perché attraverso la neurotrasmissione retrograda il messaggio viene captato e rimandato alle fibre afferenti e questo migliora la tonicità».

Una delle conseguenze positive nei pazienti geriatrici è l’aumento della resistenza fisica avendo così anche una funzione preventiva «aiuta a prevenire la frattura del femore e ad evitare le cadute. Migliora anche la gestione dell’attività muscolare e la coordinazione del muscolo».

E l’obiettivo è sempre uno: migliorare la qualità della vita delle persone anziane più fragili.

In apertura photo by Eduardo Barrios on Unsplash