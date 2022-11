Casa, scuola, lavoro: le difficoltà dei profughi ucraini oggi

A Milano, in via Negrotto ad esempio, all’interno di un centro di accoglienza allestito in un edificio riqualificato dall’agenzia Superstudio+, EMERGENCY ha gestito un sistema completo a 360 gradi «Abbiamo aiutato le 45 persone accolte innanzitutto a regolarizzare la propria posizione giuridica – racconta Silvia Bartellini - e per chi tra loro ha deciso di restare nel nostro paese a iscrivere i bambini a scuola, a cercare lavoro; stipulare contratti abitativi appoggiandoci anche ad altre realtà e associazioni; a prenotare visite mediche e a gestire l’accesso al medico di base (dopo la presa in carico da parte del Servizio Sanitario Nazionale)».

I numeri dell’accoglienza di EMERGENCY a Milano

Da aprile 2022 al 30 settembre 2022, nello stabile di via Negrotto sono state ospitate 44 persone in fuga dall’Ucraina: 24 donne e 20 bambini. «Ad oggi 8 persone sono ancora alla ricerca di una situazione definitiva, mentre 6 persone (3 donne e 3 minori), si sono trasferite in due appartamenti per un progetto di autonomia e integrazione sociale in Italia. Durante il progetto 13 persone sono tornate in Ucraina, 6 persone hanno trovato un’altra abitazione in Italia, 6 di loro sono partite per gli USA e 3 sono in Olanda», chiarisce Bartellini.

Per chi ha deciso di rimanere in Italia è avvenuta la presa in carico da parte di un altro progetto di EMERGENCY, Nessuno Escluso, spin off del progetto nato durante l’emergenza Covid-19 per il supporto alimentare alle persone in difficoltà.