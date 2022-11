La partecipazione come principio politico

Come evitare, allora, che la partecipazione democratica perda la sua natura di strumento di coesione sociale? Il primo passo è cambiare paradigma: uscire dalla logica della partecipazione come strumento ed entrare in quella della partecipazione come principio politico. Tale prospettiva è strettamente connessa con quella della comunità come spazio di inclusione. La partecipazione, in altre parole, si pone come pratica egalitaria e inclusiva del mettere in comune. E, in questo modo, si salda alla stessa idea dei “commons” come principio politico. Se, infatti, il comune è “l’indisponibile e l’inappropriabile” (nelle parole di Dardot e Laval), la partecipazione è l’azione comune che costruisce l’ordine politico.

Nel percorso di Fqts (Formazione Quadri terzo Settore), abbiamo dato questa prospettiva “politica” alla partecipazione democratica; una prospettiva che rimette al centro le comunità come spazio di confronto orizzontale e motore di cambiamento. La partecipazione democratica, peraltro, costituisce fine e mezzo dello sviluppo sociale ed economico, poiché favorisce (o dovrebbe) il potere decisionale dei gruppi sociali marginali e in spazi liminali; è in questa prospettiva che le comunità e il Terzo settore diventano agenti di cambiamento, capaci di costruire coesione a partire proprio dalle pratiche concrete di partecipazione.