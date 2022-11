Quando benessere e inclusione incontrano la sostenibilità, in bicicletta

L’utilizzo della bicicletta come strumento educazione ambientale e al benessere fisico dei ragazzi: sono le due facce della stessa medaglia e gli obiettivi concreti che si propone di raggiungere il progetto Bike for Good. Un’iniziativa sportiva ed educativa nata dalla collaborazione tra Fondazione Laureus Sport for Good e Fondazione Edison Orizzonte Sociale (EOS), e che sarà sviluppata all'interno delle scuole milanesi con le quali le due realtà già operano a livello sportivo. Bike for Good punta anche a supportare l’inclusione, il coinvolgimento e la riattivazione dei giovani adolescenti tra cui i NEET (not in education, employment or training) per avvicinarli al variegato mondo della bicicletta e creare in loro la consapevolezza di poter essere “parte attiva” della sostenibilità dell’ambiente.

Il Progetto parte a fine novembre con il lancio ufficiale e si conclude con l’anno scolastico 2022-2023.

La presentazione sarà un vero e proprio evento che prenderà forma il 25 novembre alle 18.45 nella sede ACI Milano in via Marina 6. La serata sarà guidata dei giornalisti sportivi Giovanni Bruno e Federica Masolin che, accompagnati dalla pianista Roberta Di Mario, racconteranno alcune delle più grandi storie di ciclismo, dai momenti più epici ai racconti della quotidianità. Insieme a loro anche Davide Cassani, ex ciclista, commentatore sportivo ed già commissionario della nazionale italiana di ciclismo su strada.

Le Fondazioni Laureus ed Eos nell’ambito della promozione di Bike for Good organizzano anche 6 workshop professionali di meccanica ciclistica: 2 ad alcuni ragazzi che studiano nelle scuole nella zona periferica di San Siro a Milano, 4 invece a circa 20 ragazzi (tra 16-18 anni) provenienti da contesti sociali e cultuali periferici dell’Istituto Comprensivo Renzo Pezzani, nel quartiere Corvetto del capoluogo lombardo. Grazie a questa lezioni la scuola potrà riaprire la ciclofficina chiusa nel periodo della pandemia. Inoltre Bike for Good prevede 2 laboratori educativi a 20 ragazzi sull’importanza della bici, della sicurezza stradale e della sostenibilità e il valore di questo mezzo. Questi studenti saranno coinvolti in una bliciclettata istruttiva e in collaborazione con la MIRando nel cuore di Milano per raccontare il valore della mobilità sostenibile, ma anche i pregi di questo tipo di spostamenti, e più in generale di promuovere stili di vita sostenibili e sottolineare l’importanza e il valore positivo della bicicletta e dello sport.