Quando la mente di papà diventa una foresta

«Siete tutti matti o lo è solo tuo padre?»: con la brutalità degli adolescenti, la domanda ferisce. Ma nel buio della notte, in camera, ciascuno nel silenzio e nel segreto del proprio letto, è la stessa domanda che Gina e i suoi fratelli si fanno: “Sarò come papà?”. Venerdì 18 novembre, in vista della Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, l’associazione Comip – la prima in Italia creata da figli di genitori con un disturbo mentale, che sono stati da ragazzini i caregiver dei propri genitori – torna con una proposta dedicata alle scuole, con l’intento di rompere il tabù sulla salute mentale di bambini e adolescenti e portare alla luce le vite nascoste dei minori e dei giovani che hannp responsabilità di cura.

L’anno scorso Comip aveva portato in Italia il film svedese King of Atlantis, raggiungendo in streaming 45 scuole di 10 regioni d’Italia. Quest’anno è la volta di Gina e dei suoi fratelli, alle prese con il disturbo psicotico del padre, raccontato da Into dad’s woods-La forêt de mon père, ancora un inedito che le scuole – e tutte le persone interessate - potranno vedere gratuitamente online su MyMovies, prenotando il proprio posto virtuale tramite il portale.