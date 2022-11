Guardare i poveri negli occhi

La domenica la mensa di via Concordia dell’Opera San Francesco per i Poveri di solito è chiusa, ma in occasione della VI Giornata mondiale dei poveri istituita da papa Francesco non solo sarà aperta, ma aprirà le porte anche a tutti i cittadini che vorranno «mangiare con i nostri ospiti», come spiega il presidente fra Marcello Longhi che aggiunge «una giornata che impone di pensare alle parole che disse una persona che a me, come francescano sta molto a cuore: “I poveri li avrete sempre con voi”». Un’occasione, quella offerta domenica 13 novembre, per accorgersi che «viviamo una realtà continua e che chi vive in povertà è povero tutta la settimana. Spero sia una domenica che apra il cuore e la testa alle persone che parteciperanno, so che si sono iscritti a partecipare anche famiglie con ragazzi adolescenti».

La mensa di via Concordia è anche un luogo per tastare il polso dell’aumento della povertà, «non abbiamo ancora dati statistici, ma i numeri ci dicono che purtroppo c’è un aumento», continua fra Marcello che si aspetta che soprattutto i giovani «guardino negli occhi le persone che sono lì. Scoprano che non sono dei marziani o dei criminali, ma delle persone che vivono in difficoltà. Se incroci gli occhi dell’altro leggi qualcosa in più. La ragazzina abituata a Tiktok spero si ponga delle domande e si accorga che esiste un mondo diverso da quello della pubblicità e degli influencer». Il presidente di Opera San Francesco crede nel «contagio umano degli sguardi, nella vicinanza fisica, sedersi a fianco delle persone in difficoltà aiuta a sintonizzarsi sulla giusta lunghezza d'onda».

Fra Marcello richiama in un certo senso le parole di Papa Francesco che nel messaggio dedicato alla Giornata mondiale dei poveri la definisce «sana provocazione per aiutarci a riflettere sul nostro stile di vita e sulle tante povertà del momento presente».