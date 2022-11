La “Birra Pugliese” realizzata nel carcere di Taranto

Merito del progetto “Riscattarsi con gusto”, finanziato attraverso fondi del Ministero della Giustizia dedicati allo sviluppo di attività pensate per contrastare il fenomeno della recidiva. «Così come impostato, oggi il carcere non dà le risposte di rieducazione e di reinserimento dei detenuti come sperato. Circa l’80% di loro, infatti, in Italia torna in carcere nel giro di poco tempo. Per questo, è importante offrire opportunità di formazione, imparare un mestiere, acquisire competenze che possano essere sfruttate nel mercato del lavoro una volta scontata la pena o anche beneficiando delle misure alternative». Espedito Alfarano ha sempre coltivato la passione per la birra, tanto da trasformarla in lavoro.

E’ un mastro birraio di professione ed ha pensato di ideare questa iniziativa «per offrire un’opportunità di lavoro ai detenuti che sono in carcere. Perché lavorare, guadagnare qualcosa, avere una prospettiva per il futuro sono gli antidoti migliori per evitare di tornare nelle mani della criminalità e commettere altri reati».