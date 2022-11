La povertà? Non è più un’emergenza, ma la normalità

Un luogo in cui l’ospitalità si fa a 360 gradi e che, sin da quando è scoppiata la pandemia, ha dovuto fare i conti con il pressante bisogno di aiuto. Proprio per questo nel tempo sono nate la struttura di accoglienza per sole donne e due altre realtà anche in provincia di Palermo, alle quali se ne stanno aggiungendo altre, nelle quali si coltiva ciò che serve ad alimentare gli ospiti della Missione. Per fare, poi, fronte ai bisogni sempre più crescenti, ci si è anche attrezzati con i pannelli solari.

«Il disagio è sempre più cresciuto – afferma Riccardo Rossi, portavoce della “Missione di Speranza e Carità”- anche perchè siamo l’unica realtà che a Palermo e non solo può accogliere un numero importante di persone. In via Decollati, per esempio, siamo arrivati anche a mille, il 50 per cento dei quali italiani e il 50 per cento stranieri. Proprio questi ultimi trovano nella missione un aiuto non indifferente per potere guardare a un futuro in cui non debba più esserci precarietà, solitudine e indifferenza».

Come per Paul Yawn, originario del Ghana, accolto vari anni fa in missione senza permesso di soggiorno. Grazie all' impegno di Fratel Biagio e di tanti volontari, lo ha ottenuto. «Non credevo ci sarei mai riuscito – dice lui stesso -, ma oggi sono felice. Ringrazio tutta la missione e l’Italia».