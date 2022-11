Sardegna, nel "pacco per i poveri" entra la bombola del gas

«Durante i mesi dell’emergenza – prosegue Sechi –siamo stati costretti a concentrare tutti gli sforzi su cibo e beni primari. Era quello di cui c’era e c’è purtroppo più bisogno. Oggi però siamo di nuovo in grado di fare entrambe le cose, cibo e vestiti. E meglio. Il “non negozio” di TiAbbraccio ora ha aperto anche a Quartu Sant’Elena, in un nuovo locale in via Beccaria numero 14. Chi desidera donare abbigliamento in ottimo stato e articoli per bambini può contattarci sempre agli stessi numeri, chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 348-6821703 oppure al 370-1571899».

Analogo servizio nel capoluogo è svolto da alcune parrocchie. Nel mondo del volontariato risulta particolarmente attivo il Centro di ascolto di Nostra Signora di Bonaria, che ha la sede in un locale dell’omonima basilica. Questa associazione, che fa parte della Consulta della Caritas diocesana di Cagliari, per far fronte agli aumenti del costo delle bollette di energia elettrica e del gas, partecipa ai bandi a sostegno delle Odv da parte di enti e Fondazioni bancarie che operano nel territorio, oltre alle usuali fonti di finanziamento.