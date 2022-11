Trasversali e appassionati, ecco i parlamentari amici dei bambini

È un buon segnale che la prima conferenza “esterna”, organizzata alla Camera dei deputati – nella Sala del Cenacolo – sia dedicata all’infanzia e all’adolescenza.

A prendere l’iniziativa è stato Telefono Azzurro che, col suo presidente e fondatore, Ernesto Caffo, continua a incalzare la politica con metodo. Ieri il professore che ha “inventato” la prima “help line” italiana, il famoso 1.96.96, ha riunito un po’ di parlamentari amici, di quelli che, a settembre, in mezzo a una campagna elettorale tra le più brevi e le più confuse della storia repubblicana, avevano sottoscritto il suo Manifesto per l’infanzia e l’adolescenza, un decalogo di urgenze ed emergenze, dal rischio abuso al metaverso, dalla partecipazione a un ministero finalmente dedicato. Lo avevano sottoscritto in una trentina, quel documento – da destra a sinistra, da Maresa Bellucci (Fdi) a Marco Furfaro del Pd, da Lorenzo Fontana (Lega) e Chiara Appendino (5s) – e molti sono stati eletti.

Non solo: Fontana è diventato presidente della Camera, Bellucci viceministro del Welfare con delega al Terzo settore e la sua collega di partito, Isabella Rauti, è diventata sottosegretario alla Difesa.

Da sinistra a destra una prima idea: fuori i bimbi dalle carceri

Il presidente di Telefono azzurro non ha posto tempo in mezzo e ha subito creato un’opportunità di incontro a cui ha risposto soprattutto l’opposizione: nella Sala del Cenacolo sono infatti arrivati le terzopoliste Elena Bonetti e Valentina Grippo, i piddini Michela Di Biase, Beatrice Lorenzin, Furfaro, il verdi-sinistra-alleato Devis Dori, la grillina Stefania Ascari. La destra di governo c’era, in sala, con Chiara Colosimo (nella foto in alto con Caffo, ndr), giovane deputata romana con un’esperienza nel Consiglio del Lazio, e molto vicina alla premier Giorgia Meloni, ma c’era, di fatto, con un messaggio molto caloroso dello stesso Fontana e col saluto della Bellucci, che comunque non mancherà a un altro evento “azzurro”, il prossimo 18 novembre: ‘Giornata Internazionale della Protezione dei bambini contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale’, al Senato al mattino e al Center for American Studies il pomeriggio. E c’era, infine, col saluto che la forzista Licia Ronzulli non ha voluto far mancare.

Una trasversalità di fatto, quella da sempre ricercata da Caffo convinto che infanzia e adolescenza non debbano essere divisive, e che comunque non ha fatto velo alla diversità dell’opinioni, emersa dagli interventi. L’essere tutti dalla parte dei bambini seppure da banchi diversi dell’emiciclo parlamentare, seppure da maggioranza e opposizione, non ha impedito alla Lorenzin di ricordare le bare bianche dei piccoli migranti morti attraversando il Canale di Sicilia, né alla Colosimo di rammentare lo scandalo dei bambini in carcere con le madri detenute (che vari governi a guida dem, spesso col Guardasigilli piddino, non hanno avuto la forza di rimuovere). Anzi, riferimento che, dall’opposizione, Bonetti ha subito rilanciato: “Bene, facciamone subito una battaglia bipartisan”, ha detto al microfono.