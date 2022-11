Un Vademecum per facilitare l'integrazione dei migranti

Nelle sue 44 pagine il vademecum (contiene le illustrazioni di Laura Farneti, il progetto grafico è invece di Daniele Conti) riporta una sintesi delle esperienze raccolte in questi mesi e le trasforma in agili consigli. «Inutile nasconderselo: l’incontro tra culture differenti talvolta si trasforma in uno scontro», è l’analisi di Russo. «Questo vademecum vuole essere uno strumento utile anche per gli operatori e tutti coloro avranno il piacere di leggerlo, calandosi in un’attenta riflessione su stereotipi, modi errati rapportarsi con i migranti, il rispetto reciproco che è un presupposto essenziale per una civile convivenza. Il punto di partenza è l’unicità della persona appena arrivata, che si scontra con usi, abitudini, regole, religione e lingue differenti. Perché possa integrarsi, è necessario che questa persona costruisca nuove reti di riferimento sociale, amicale e sentimentale».

La guida affronta, una per una, le situazioni che possono creare disagio, articolandole in nove punti che parlano anche di come trovare lavoro, a quali persone affidarsi per farsi indirizzare nella nuova realtà, come fare a districarsi nelle regole (spesso eccessive) di una cultura differente dalla propria. Senza dimenticare questioni come il senso di solitudine, la vergogna di essere spesso trattati con pregiudizio, le relazioni con l’altro sesso ma anche la bellezza di conoscere una nuova cucina o magari di ritrovarsi in quella propria. Vi sono poi tre appendici dedicate a corpi, relazioni, culture, in cui si spiega come rapportarsi con una società in cui le abitudini di vita sociale, o legate al genere, sono differenti così come la gestione della fisicità o dell’intimità tra le persone; le figure professionali presenti nei centri d’accoglienza, in modo da individuare più facilmente l’esperto più adatto a ogni esigenza; gli stessi cittadini stranieri, infine, offrono in forma anonima alcuni consigli a chi è appena arrivato: si parla, ad esempio, dell’importanza di avere pazienza e di imparare, prima di tutto, la lingua del Paese ospitante. La guida è disponibile in tre versioni: italiano, inglese e francese.

«L’accoglienza del terzo millennio deve diventare un luogo culturale dell’incontro e dell’ascolto, per poter costruire nuovi tempi e nuovi significati», è la speranza di Stefania Russo.