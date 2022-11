"Come essere costruttori di pace" a Book City

L’eco di Tolstoj nel cammino del Mean (di Stefano Arduini)

La missione a Kiev del progetto Mean dello scorso 11 luglio (il giorno della strage di Srebrenica e di san Benedetto, patrono d’Europa) è stato l’atto politico e civico più significativo dall’avvio dell’invasione russa in Ucraina ad oggi. La richiesta di pacificazione è stata gridata dal cuore della capitale ucraina di Kiev a fianco della popolazione martoriata e vittima della follia putiniana. Questo libro raccoglie le testimonianze di alcuni degli ideatori e protagonisti di quella marcia storica: intellettuali, animatori sociali, docenti universitari, cooperanti, cooperatori, politici, cittadini attivi che hanno scelto di mettersi in cammino e mettere in cammino il proprio corpo. Ma lo hanno fatto dopo una profonda, dialogica e complessa riflessione che si è sviluppata nei mesi precedenti alla marcia. Riflessioni sul senso della pace e del bene comune che riecheggiano in un testo, “La verità della vita” di un grandissimo scrittore russo, Lev Tolstoj, da poco edito da Castelvecchi.

Tolstoj interrogandosi sul senso della vita, che non può che essere quello di anelare alla bellezza e alla bontà, ci restituisce magistralmente il significato primo e la radicalità della marcia del Mean. Scrive l’autore di Guerra e Pace: «La saggezza umana non consiste nel conoscere le cose. Perché c’è un’infinità di cose che si possono sapere; e conoscere il più possibile non costituisce saggezza. La saggezza umana consiste nel conoscere l’ordine delle cose che è bene conoscere, consiste nel sapere disporre le proprie conoscenze secondo la loro importanza. Ora, di tutte le scienze che l’uomo può e deve conoscere, la principale è la scienza di vivere in mondo da fare il minor male possibile e il massimo bene possibile; e di tutte le arti, quella di sapere evitare il male e produrre il bene (...)».



Come trovare la via? Continua Tolstoj: «Per vedere chiaramente la strada che dobbiamo seguire si deve partire dall’inizio: dobbiamo alzare il cappuccio che ci tiene caldo, ma che ci copre la visuale. (...). Per cominciare a vedere chiaramente, l’uomo deve liberarsi dalla superstizione in cui si trova, sebbene gli sia vantaggiosa. È una condizione sine qua non. È inutile discutere con un uomo che si attiene a un certo credo, anche su un solo punto. Se il campo del suo ragionamento non è completamente libero, per quanto discuta, per quanto ragioni, non si avvicinerà di un passo alla realtà. Il suo punto fermo bloccherà ogni ragionamento e lo distorcerà». E infine: «Per conoscere la verità della vita, che è così semplice, non serve qualcosa di positivo, una filosofia, una scienza profonda; è necessaria una sola qualità negativa: non avere superstizioni. Bisogna mettersi nello stato di un bambino, o di un Cartesio, e dire a se stessi: “Non so niente, non credo a nulla, e non voglio altro che conoscere la verità della vita che sono costretto a vivere».



La lettura di queste pagine va esattamente in questa direzione: cercare il bene, cercare la verità, cercare la strada reale e possibile verso la pace, cercare senza tregua, sapendo di non avere risposte preconfezionate, col dubbio che queste risposte difficilmente saranno perfette e anzi potrebbero anche non arrivare mai. E in questo c’è tutta la straordinarietà del progetto Mean a cui Vita ha deciso di partecipare.

