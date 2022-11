Cuccioli, attenti al traffico illegale

Federica Faiella, vice presidente della Fondazione Cave Canem di cui abbiamo raccontato meritevoli iniziative soprattutto nella riconquista di una relazione sana tra uomini e animali e di reciproco aiuto nel recupero comportamentale animale, si muove su questo tema: "Siamo impegnati, insieme all’Associazione Green Impact, nella prevenzione e nel contrasto del traffico di cani, cuccioli di razza in particolare, in tale ottica, abbiamo finanziato la realizzazione del docufilm denuncia Pedigree Dream, prodotto dal regista finlandese Jon West. Grazie a uno specifico protocollo, inoltre, operiamo in collaborazione con i Carabinieri forestali e la Magistratura, intervenendo nelle operazioni di salvataggio, recupero comportamentale e tutela in tribunale dei cani strappati a questo circuito criminale, come nel caso degli otto cani appena affidati alle nostre cure".

La Fondazione Cave Canem mette in guardia i possibili acquirenti, con la campagna Facci un regalo: Non regalarci! la Fondazione Cave Canem intende sensibilizzare i cittadini a non acquistare animali, prediligendo i tanti cani senza famiglia già ospitati dai canili rifugio; fornire ai medici veterinari gli strumenti necessari per capire quando un cane è vittima di traffico e segnalarlo alle Forze di polizia; accompagnare gli animali vittime del traffico illegale in percorsi di recupero comportamentale, per aiutarli a superare i traumi subiti e offrirgli la possibilità di una nuova vita; supportare le autorità competenti per far sì che i cani sequestrati possano essere velocemente svincolati dall’esito del processo penale e quindi adottati; e, non ultimo, chiedere che venga introdotto il divieto di vendita di cuccioli nei negozi di animali e sulle piattaforme di vendita online. Per sostenere la campagna il sito della fondazione.

Insomma, il cane non è un bene necessario, se si desidera una compagno del genere i canili sono pieni di creature che aspettano una casa, e se si desidera un cane di razza, si studino le caratteristiche, le attitudini, la specificità e ci si affidi a un ristretto mondo di persone serie. Il resto è marketing. Il prezzo di una vita o indica un valore o una truffa.